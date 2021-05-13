DAÜ’de İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını protesto etti.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun da yer aldığı protestoda öğrenciler pankartlarla slogan atarak DAÜ’de yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. İşçioğlu, “DAÜ Rektörlüğü olarak Filistinli öğrencilerimizin acısını derinden paylaşıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Evrensel barışın ne kadar önemli olduğunu bu olaylarla birlikte bir kez daha anladık” dedi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve KKTC- Filistin Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Omar Mustafa, Filistin halkı olarak dünyadaki Müslümanların onurunu, şerefini ve haysiyetini temsil eden Mescid-i Aksa’yı savunmaya devam edeceklerinin belirtti.

Mustafa, “Nefesimizin sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar direniş göstermeye devam edeceğiz. Herkes bilsin ki Kudüs Filistin devletinin kutsal ve ezeli başkentidir. Bu amaca ulaşana kadar direnişimizi ve ayaklanmamızı devam ettireceğiz” dedi.

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13/05/2021 13:01