DAÜ’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktivite Müdürlüğü organizasyonu ile öğrencilerin talebi doğrultusunda kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla 11 Ekim 2024 Cuma günü, saat 16:00’da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, “Bitmemeli Umutlar ve Hayaller Solmamalı Çiçekler” ve “Kadına Şiddete Karşı Bir Adım Daha: Sessiz Kalma Yanımızda Yürü” sloganlarıyla katılımcıların hazırlanan pankartlar eşliğinde siyah kıyafetler giyerek yürümesi ile düzenlendi. Söz konusu yürüyüş DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayıp DAÜ kampüsü içerisinde ilerledi. Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, yönetsel ve akademik personel ile yüzlerce öğrenci katıldı.

“Kadın Cinayetleri Politiktir”

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nü temsilen konuşan DAÜ Personeli Tuba Ertürk, “Kadınların ve kız çocuklarının yaşam hakkı, temel bir insan hakkıdır ve bu hak hiçbir gerekçeyle ihlal edilemez. Ancak ne yazık ki her geçen gün bir kadının daha yaşamı sona ermekte ve adalet adına alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. Bu vahim tablonun ortadan kaldırılması için etkin yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Kadınların korunmasını sağlayan mekanizmalar güçlendirilmeli, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır. Şiddet uygulayan failler cezasız kalmamalı; cezai yaptırımlar caydırıcı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Bu Direnişte Hep Birlikteyiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç ise gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün burada genelde şiddete, özelde ise kadına yapılan şiddete bir isyan vardır. DAÜ, bu noktada farkındalık ateşinin kıvılcımlarının başlatılmasında önemli bir rol oynuyor. Bugün sizler hak için, hukuk için, adalet için buradasınız. Bu direnişte hep birlikteyiz. DAÜ bu mücadelenin en başında görev almaya devam edecektir. Umarım atılan bu adım burada kalmayacak ve bu mücadelenin sonunda hak, hukuk ve adalet kazanacaktır.” dedi.

Etkinlik sonunda, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılar tarafından hazırlanan pankartlar, DAÜ Atatürk Meydanı’na bırakıldı.