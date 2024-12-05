DAÜ’de, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Katılımları ile Akademik Ödül Töreni Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımları ile 2023 yılında üstün başarı gösteren DAÜ’nün başarılı akademisyenleri için Akademik Ödül Töreni gerçekleştirdi. 4 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 14.30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen törende, Stanford Üniversitesi’nin “Dünyanın En İyi %2 Bilim İnsanı Listesi”ne giren akademisyenlere Tebrik Belgeleri takdim edildi. DAÜ Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2023 yılı için Akademik Ödül almaya hak kazanan akademisyenlere Fakülte/Yüksekokul Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik ve Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülleri verildi. Ayrıca, törende 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tez danışmanlığı yapan ve yaz dönemi itibarıyla öğrencilerini mezun eden akademisyenlere de plaket takdim edildi.

“Bu Başarılar Asla Tesadüf Değildir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Başarılarımız, ülkemizin yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olan kurumumuzu kaliteli eğitim ve araştırma imkanları sunan, bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biri haline getirmiştir. Üniversitemiz, kurulduğu 1979 yılından bu yana dünyada sözü geçen, çeşitli uluslararası üniversite sıralamalarında yer alan ve eğitim kalitesini kanıtlayan akreditasyonlara sahip dev bir eğitim kurumudur. Bu başarılar asla tesadüf değildir. Bu noktaya, DAÜ çalışanlarının özverisi ve değerli akademisyenlerimizin emeğiyle gelinmiştir. Tüm zorluklara rağmen yılmayan, siz değerli akademisyenlerimizi bir kez daha elde ettiğiniz başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Bu başarıların çoğalarak devam etmesini diliyorum.”

“DAÜ, Global Ölçekte Bilimsel Katkıları ve Kaliteli Eğitim Anlayışı ile Tanınan Bir Kurumdur”

Ardından konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün, uluslararası başarılarda adımızı gururla üst sıralara taşıyan değerli akademik kadromuzu onurlandırmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. DAÜ, yalnızca ülkemizde değil, global ölçekte bilimsel katkıları ve kaliteli eğitim anlayışıyla tanınan bir kurumdur. Bu başarıların temelinde siz değerli akademisyenlerimizin gayretli çalışmaları, özverisi ve akademik tutkusu bulunmaktadır. Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak akademik çalışmalarınızın ve katkılarınızın her zaman yanında olduğumuzu, üniversitemizin adını daha da ileriye taşımak adına yapacağınız her türlü çalışmayı destekleyeceğimizi ifade ederek başarılarınızın devamını diliyorum.”

“DAÜ, Dünyaca Tanınan, Değeri Paha Biçilmez Bir Marka”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada DAÜ’ye ve ödül alan akademisyenlere tebriklerini iletti. 1979 yılından bu yana ülke eğitimine büyük katkılar sağlayan DAÜ’nün, sunduğu eğitim kalitesiyle dünyaca tanınan ve değeri paha biçilmez bir marka haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın dört bir yanından, 144 farklı ülkeden gelen öğrencilere kaliteli eğitim sunmanın ve onları mezun ederek hem ülkelerine hem de küresel alanda kariyerlerine kazandırmanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’de ve DAÜ akademisyenlerinden eğitim almanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek üniversitenin değerli akademisyenlerini başarılarından dolayı kutladı.

Söz konusu etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a törene katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu. Ardından tören, başarılı DAÜ akademisyenlerine ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti.

Başarılı DAÜ Akademisyenlerine Ödülleri Takdim Edildi

Törende ödüller, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı ve DAÜ VYK Üyesi Anıl Kaya, DAÜ VYK Üyeleri Özgür Yuca ve Servet Karabacak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Araştırmalar Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı ve LEÖAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rizaner ile LEÖAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Günçe tarafından takdim edildi.