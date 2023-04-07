DAÜ’de KKTC Lise Öğrencilerine Yönelik Atölye Çalışmaları Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” başlıyor. Ülke genelindeki liselerden 2000’e yakın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 10 Nisan 2023 Pazartesi günü, 09:30– 12:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlanacak. Söz konusu atölye çalışmaları bölgelere göre 18 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek.

Söz konusu atölye çalışmaları 10 Nisan 2023 tarihinde Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımı ile başlayacak. Atölye çalışmaları 11 Nisan 2023 tarihinde Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Doğa Koleji öğrencilerinin katılımı ile devam edecek.

12 Nisan 2023 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi, 13 Nisan 2023 tarihinde ise Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi, 14 Nisan 2023 tarihinde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Levent Koleji, İskele Ticaret Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi, 17 Nisan 2023 tarihinde 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi ve TED Koleji, 18 Nisan 2023 tarihinde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji, Değirmenlik Lisesi ve Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri yer alacak.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacaklar. 102 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

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07/04/2023 16:57