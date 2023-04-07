DAÜ’de KKTC lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC lise son sınıf öğrencilerine yönelik “atölye çalışmaları” başlıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki liselerden 2 bine yakın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı atölye çalışmaları 10 Nisan Pazartesi günü, 09.30– 12.00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde başlayacak ve bölgelere göre 18 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Atölye çalışmaları 10 Nisan tarihinde Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımı ile başlayacak. Atölye çalışmaları 11 Nisan tarihinde Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Doğa Koleji öğrencilerinin katılımı ile devam edecek.

12 Nisan tarihinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi, 13 Nisan tarihinde ise Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi, 14 Nisan tarihinde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Levent Koleji, İskele Ticaret Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi, 17 Nisan tarihinde 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi ve TED Koleji, 18 Nisan tarihinde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji, Değirmenlik Lisesi ve Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri atölye çalışmalarına katılacak.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacaklar. 102 farklı konuda gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

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07/04/2023 17:31