DAÜ’de “KKTC’de Elektriğin Geleceği” Paneli Düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin düzenlediği “KKTC’de Elektriğin Geleceği” başlıklı panel, Çarşamba günü saat 10:00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Sunat Atun’un açılış konuşmacısı olarak yer alacağı panel DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in moderatörlüğünde yürütülecek.

Panelde; Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı Görkem Çelik “Enerjide Yenileşme Vizyonu”, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok da “KKTC’de Elektrik Üretiminin Maliyet Etkinliği Analizi” başlıklı sunumlar yapacak.

Sonrasında DAÜ Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol “Sürdürülebilir Enerjide Talep Yönetiminin Önemi” ve DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı “Yerli ve Yenilenebilir Kaynaklar İçin Enerji Kooperatifleri” başlıklı sunumlar yapacak. Panelde son olarak, ODTÜ-KKTC Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Fahrioğlu’nun “Kıbrıs’ta Elektriksel Enterkonnektenin Geleceği” ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl’in “KKTC’de Elektrik Üretiminin Mevcut Durumu” başlıklı sunumları yer alacak.

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29/03/2022 09:35