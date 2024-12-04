DAÜ’de “KKTC’de kişisel verilerin korunması” konulu panel düzenlendi

Kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratmak, öğrencileri bilinçlendirmek ve bu alanda eğitimler ile etkinlikler düzenlemek amacıyla yeni kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kişisel Verileri Koruma Kulübü, ilk etkinliğini “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması” konulu panelle gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve KKTC KVKK üyesi aynı zamanda Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy’un moderatörlüğünde düzenlenen panele, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KVKK Üyesi Halide Koca, bankacılık sektörü temsilcileri, avukatlar, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

- Alibaba

Panel açılışında konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Alibaba, günümüzde kişisel verilerin korunması konusunun hassasiyetle karşılanması gerektiğine değindi.

Alibaba, söz konusu konunun DAÜ Hukuk Fakültesi çatısı altında irdelenecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, panelde konuşmacı olarak yer alan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

- Ulusoy

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, KKTC KVKK üyesi aynı zamanda Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy da, kişisel verilen korunması konusundaki farkındalığın artması yönünde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ulusoy, KKTC’de ilk kez bir üniversite olarak DAÜ’nün KVKK ile iş birliği protokolü imzaladığını belirtti.

Panelde KKTC KVKK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay ve KVKK Üyeleri Dr. Elşen Mülazimoğlu, Av. Emre Yağmuroğlu ve Polis Müfettişi Deniz Tatar konuşmacı olarak yer aldı.