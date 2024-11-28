DAÜ’de ‘’KKTC’de kişisel verilerin korunması’’ konulu panel düzenleniyor

Kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratmak, öğrencileri bilinçlendirmek ve bu alanda eğitimler ile etkinlikler düzenlemek amacıyla yeni kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kişisel Verileri Koruma Kulübü ilk etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kulüp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Başkan ve üyelerinin katılımıyla “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması” konulu panel düzenleyecek.



2 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 11:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde gerçekleştirilecek olan panel, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve KKTC KVKK Üyesi aynı zamanda Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy’un moderatörlüğünde düzenlenecek. Panelde, KKTC KVKK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay ve KVKK Üyeleri Dr. Elşen Mülazimoğlu, Av. Emre Yağmuroğlu, Deniz Tatar ile Ali Doratlı konuşmacı olarak yer alacak. Söz konusu panel ile kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratılması ve katılımcıların bilgilendirmesi amaçlanıyor.

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