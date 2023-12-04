DAÜ'de 'KKTC'de Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlişkili Haklar' konulu çalıştay gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi organizasyonu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gerçekleştirilen Aralık ayı olağan toplantısı DAÜ ev sahipliğinde düzenlendi. 1 Aralık 2023, Cuma günü, saat 10:00’da DAÜ Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde kişisel verilerin korunması hakkı ve bağlantılı haklarla ilgili “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlişkili Haklar” konulu çalıştay düzenlendi.

Söz konusu çalıştayda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba ile fakülte öğretim üyeleri yer aldı. Prof. Dr. Kılıç etkinlik açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında herkese hoş geldiniz diyerek çalıştayın verimli geçmesini temenni etti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay’ın başkanlık ettiği çalıştay, DAÜ Hukuk Fakültesi ve Teknopark bünyesinde görev yapan konunun uzmanlarının katılımları ile gerçekleşti.

“Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Veri İlişkisi” Konulu Sunum Gerçekleştirildi

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy çalıştayın organize edilmesinde, kişisel verilerin korunması hakkı bağlamında akademi ile veri konusu açısından teknik uzmanlıkların bir araya getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Çalıştaya 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın hazırlanmasına katkı koyan DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer “Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Veri İlişkisi” başlıklı sunumu ile katıldı. Yrd. Doç. Dr. Azer, bilgi edinme hakkı ve kişisel verilerin korunması hakkı bağlamı üzerinde durarak, idarelerin bilgi ve veri paylaşımı konusunda kişisel verileri gerekçe göstermek suretiyle bilgi vermekten kaçınmaları sorunundan söz etti. Kişisel verilere erişme hakkı ile bilgi edinme hakkı bağlantısını aktaran Yrd. Doç. Dr. Azer, aynı zamanda basımı iletişim özgürlüğü ile kişisel verilerin korunması hakkı bağlamında üstün kamu yararı kavramı üzerinde açıklamalarda bulundu.

“Kişilik Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması” Üzerinde Duruldu

Çalıştaya DAÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu "Kişilik Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması” başlığı ile katkı koydu. Yrd. Doç. Dr. Rodoslu, kişisel verilerin korunması hakkının kişilik hakları açısından ele alındığı konuşmasında, borçlar hukuku ve medeni hukuk bağlamında konuyu irdeledi. Yrd. Doç. Dr. Rodoslu, kişisel verilerin korunması hakkının; kişilik hakkının bir değeri olduğuna ilişkin sunumunda, basın hürriyeti, özel hayatın gizliliği gibi kişilik hakları ile ilgili diğer değerler ile kişisel verilerin korunması hakkının çatışması halinde dikkat edilmesi gereken hususlara işaret etti. Yrd. Doç. Dr. Rodoslu, özellikle basın hürriyeti ile kişisel verilerin korunması hakkının gelişmesinde üstün kamu yararı kavramının ele alındığı konuşmada kişisel verilerin işlenmesinde birincil hukuka uygunluk sebebinin rıza olduğunu ve rızanın da hangi koşullarda geçerli bir rıza olarak kabul edileceğini üzerinde duruldu.

“Veri Transferi ve Veri Güvenliği”

Söz konusu çalıştayda aynı zamanda 89/2007 sayılı Yasa’nın hazırlanmasında önemli katkıları olan Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Necdet İcil “Veri Transferi ve Veri Güvenliği” konularında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgiler verdi. İcil, veri transferinin hangi durumlarda söz konusu olduğuna dikkat çekerek, 89/2007 sayılı yasanın yapılış sürecini açıkladı. Avrupa Birliği düzenlemelerinin referans gösterildiği konuşmasında veri güvenliğine yeterli özenin gösterilmediğine dikkat çeken İcil, veri güvenliği konusunda sızdırmazlık testleri ve veri güvenlik sistemlerinden söz ederek kontrolörlerin veri koruma görevlilerinin bulunmasının önemine dikkat çekti.

Çalıştayın ardından Kişisel Verileri Koruma Kurul’u Aralık ayı olağan toplantısını DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya Kurul’un eski başkanı Hürol Mear ile Kurul’un önceki üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat da yeni başkan ve üyelerle görüş alışverişinde bulunmak üzere katılım sağladı.