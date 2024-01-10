DAÜ’de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anılarından Oluşan Sergi Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın 12. ölüm yıl dönümü ve 100. yaş günü anısına “DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi” düzenliyor.

Denktaş Vakfı, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu ve Gazeteci İsmet Ezel’in arşivlerinden derlenen sergide, DAÜ bünyesinde bulunan fotoğraf ve materyaller de yer alacak. Serginin Açılış Töreni 11 Ocak 2024 Perşembe günü, saat 18:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği; öğrenci asistanların arşiv çalışmasında, DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü’nün ise kurulum aşamasında katkı sağladığı sergide, Denktaş’ın üniversitede çekilen fotoğrafları, dönemin gazete haberleri ve ilgili materyaller bulunuyor.

DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi, 18 Ocak 2024 tarihine kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.