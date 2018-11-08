DAÜ'de 'kurumlarını geri alma' süreci başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özyiğit "Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ve Doğu Akdeniz Koleji’nin (DAK) üniversite bünyesine tekrardan geri kazandırılması süreci başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Özyiğit'in açıklaması...

Kıbrıslı Türklerin kendi kurumlarına sahip çıkması ve yönetmesi düşüncesi doğrultusunda bir süredir yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ve Doğu Akdeniz Koleji’nin (DAK) üniversite bünyesine tekrardan geri kazandırılması süreci başlatılmıştır.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, DAİ ile DAK’ın geri alınmasına ilişkin kararı son toplantısında almıştır.

Alınan karar sadece bir başlangıçtır. Pek tabii ki bu bir süreçtir ve izlenmesi gereken prosedürler vardır.

Toplumumuza hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını dilerim.