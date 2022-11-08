DAÜ’de “Kutu Kutu” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın organizasyonunda, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen “DAÜ Sanat Günleri”, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenen “Kutu Kutu” adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Söz konusu etkinliğe; Gazimağusa Deniz Komutanı Albay Meriç Katipoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Mutlu Ateş ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra, çok sayıda sanatsever ve DAÜ öğrencisi katıldı.

Oyun Büyük İlgi Gördü

Oyun Yazarı Memet Baydur’un kaleme aldığı ve sanatçı Mehmet Ulubatlı’nın yönetmenliğini yaptığı “Kutu Kutu”, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği oyuncuları Ümit Urel Üzgüner, Selin Dalgıçoğlu, Bilen Kılıç, Muammer Tekkanat, Meryem Uygar ve Rasim Çolakoğlu tarafından sahnelendi. Oyunda, büyükleri ile görüş farklılıkları nedeniyle evlerinden ayrılmış olan aydın gençlerin; heykel, resim, tiyatro, opera gibi her tür sanat yapıtına karşı bir Belediye Başkanı ile olan çatışmaları anlatıldı. Katılımcılar oyunu büyük bir ilgiyle takip etti. Oyun sonrasında DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı Meryem Uygar ile Yönetmen Mehmet Ulubatlı’ya teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulunuldu.

“Fanatik” Tiyatro Oyunu 9 Kasım’da Sahnelenecek

DAÜ Sanat Günleri 9 Kasım 2022 Çarşamba akşamı, saat 19:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek olan “Fanatik” isimli tiyatro oyunu ile sona erecek. Michael Önder tarafından kaleme alınan ve Çağrı Şensoy’ın yönetmenliğini yaptığı söz konusu oyunda Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademci yer alıyor. Oyun, küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini birbirlerine karşı çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatıyor.

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08/11/2022 14:10