DAÜ’de Liselere Yönelik Atölye Çalışmaları Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından KKTC lise son sınıf öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışmaları” 12 – 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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09/04/2022

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DAÜ’de Liselere Yönelik Atölye Çalışmaları Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından KKTC lise son sınıf öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışmaları” 12 – 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ülke genelindeki liselerden 1500’ü aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 12 Nisan Salı günü, saat 09.30’da DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde başlayacak.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde Atölye Çalışmaları’na katılacak. Atölye Çalışmaları ile öğrencilerin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Atölye Çalışmaları’nda bilgisayar, eczacılık, eğitim, hukuk, iletişim, işletme, ekonomi, mimarlık, mühendislik, sağlık, tıp, turizm, fen ve edebiyat alanlarında toplam 67 farklı konu işlenecek.

09/04/2022 12:41
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TAGS: DAÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi
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