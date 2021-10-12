DAÜ’de “Medyada Dezenformasyon” Semineri Düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kıbrıs Büyükelçiliği’nin iş birliğiyle “Medyada Dezenformasyon” isimli çevrim içi seminere Prof. Jennifer Thomas katılıyor.

CNN’de başyapımcılık görevi yapmış olan Prof. Jennifer Thomas 11 Eylül Terör Saldırısı sırasında sabah programı yapıyordu. 20 yılı aşkın gazetecilik yapan Thomas Media Ready Consulting, LLC şirketinin de kurucusu ve medyada uluslararası özgürlükler konusunda konuşmalar yapmakta. Kadınların medya ve görsellerdeki kesişimler üzerine yaratıcı çalışmalar da yapan Prof. Jennifer Thomas, 14 Ekim 2021’de 16.00’da Zoom üzerinden DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluşacak.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy’un verdiği bilgiye göre öğrencileri alanında uzman, sektör deneyimi üst seviyede olan, uluslararası kişilerle buluşturacak olmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Doç. Dr. Metin Ersoy, konuya verdikleri değer ve iş birlikleri için ABD Kıbrıs Büyükelçiliği’ne de teşekkür ederek, böylesi iş birliklerinin öğrencilerinin ufkunu genişlettiğini ve medyadaki güncel sorunları tartışma fırsatı bulduklarını kaydetti.

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12/10/2021 10:42