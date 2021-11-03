DAÜ’de medyadaki dezenformasyon ve yalan haberler konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kıbrıs Büyükelçiliği işbirliğiyle seminer düzenlendi.

Seminere CNN’de baş yapımcılık görevini yapmış Jennifer Thomas konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde Thomas medyadaki dezenformasyon ve yalan haberlerle ilgili bir konuşma yaptı.

Seminerde haberlerin çarptırılması ve yalan haber üretiminin nasıl olduğu konusunda örnekler vererek sunumunu gerçekleştiren Prof. Thomas, basın mensuplarının haber üretiminde tekrardan geleneksel yöntemlere yönelmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyanın yalan haber yayımında çok etkili olduğunu da belirten Thomas, haberlerin kaynaklarının olmasına ve bu kaynakların güvenilir olmasına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi halde yalan ve çarpıtılmış haberlerin yayımına farkında olmadan destek verilebileceği hususunda uyarılarda bulundu.

İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK

DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Metin Ersoy konuyla ilgili açıklamasında, medyanın dezenformasyon konusundaki rolünü başarılı bir şekilde ortaya koyan Thomas’a teşekkür etti.

ABD Kıbrıs Büyükelçiliği’nin böylesi bir konuda DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile iş birliği yapmasının kendilerini sevindirdiğini de söyleyen Ersoy, sektör deneyimi üst seviyede olan değerli akademisyenlerin öğrencilerin gelişimine önemli ölçüde katkı sağladığını belirti.

Yeni akademik yıla önemli bir konu ve konukla başladıklarını ifade eden Ersoy, ilerleyen günlerde bölüm öğrencileri için uluslararası iş birliklerini daha da artıracaklarını kaydetti.

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03/11/2021 17:33