DAÜ’de milli teknoloji hamlesi konuşulacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenleniyor.
06/11/2023
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenleniyor.
Verilen bilgiye göre, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın mimarı Selçuk Bayraktar’ın konuşmacı olacağı etkinlik yarın saat 16.00'da, DAÜ’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda yapılacak.