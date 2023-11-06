DAÜ’de milli teknoloji hamlesi konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenleniyor.

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06/11/2023

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DAÜ’de milli teknoloji hamlesi konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenleniyor.

Verilen bilgiye göre, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın mimarı Selçuk Bayraktar’ın konuşmacı olacağı etkinlik yarın saat 16.00'da, DAÜ’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda yapılacak.

06/11/2023 16:00
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TAGS: daü, selçuk bayraktar
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