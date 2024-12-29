DAÜ’de “Nefesli Çalgıları Tanıyalım” konulu konser ve söyleşi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) iş birliğiyle “Nefesli Çalgıları Tanıyalım” konulu konser ve söyleşi etkinliği düzenlendi.

Karl Goepfart’ın Nefesli Çalgılar Dörtlüsü ve Kıbrıslı Türk besteci Ali Hoca’nın 2005 yılında bestelediği Dört Fotoğraf başlıklı eserlerinin seslendirildiği etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, seslendirmede Pamir Kolat flüt, Eylül Can Akdağ obua, Doğa Yürümez klarnet ve İdil Bilbay fagot ile sahne aldı.

Ardından gerçekleştirilen söyleşide, nefesli çalgıların tarihçesi, özellikleri ve müziğin farklı formlarındaki yerleri detaylı bir şekilde ele alındı. Dinleyiciler, nefesli çalgıların müzikal zenginliklerine dair önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.