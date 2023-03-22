DAÜ’de Nevruz Etkinliği Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyeti Birimi’ne bağlı DAÜ Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan Öğrenci Birlikleri, 21 Mart 2023 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Aktivite Merkezi’nde Nevruz etkinliği gerçekleştirdi.

En eski bayramlardan biri olarak kabul edilen ve “Yeni Bir Gün” anlamına gelen Nevruz, yeniden doğuşu ve doğayla uyum içinde yaşamanın onaylanmasını sembolize ediyor. Bahar mevsiminin başlangıcına da işaret eden Nevruz, dünya genelinde genellikle 20 veya 21 Mart’ta kutlanıyor.

Etkinliğin açılışında DAÜ Tacikistan Öğrenci Birliği Başkanı Rakhimjon Berdiev, Hindistan Öğrenci Birliği Başkanı Abbas Fakih, Kazakistan Öğrenci Birliği Temsilcisi Nurgaisha Abish birer konuşma yaptı. Nevruz’un tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni eden öğrenciler herkesin bayramını kutladı.

Nevruz etkinliğine katılan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da konuşmasında öğrencilere sağlık, başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Öğrenciler Etkinliğe Yöresel Kıyafetleriyle Katıldı

Konuşmaların ardından öğrenci birlikleri tarafından ülkelerine özgü tiyatro, müzik ve dans performansları gerçekleştirildi. Ayrıca etkinlikte Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’ı tanıtıcı video gösterimi yapıldı. Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyeti Birimi’nden Cemre Mühendisoğlu, tüm öğrenci birliklerine Nevruz etkinliği için yapmış oldukları hazırlıklar ve sergilemiş oldukları performanslardan dolayı teşekkür ederek öğrencilerin Nevruz bayramını kutladı.

Nevruz etkinliğine yoğun katılım gösteren öğrenciler etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katılırken, aynı zamanda ülkelerine özel yemekleri de katılımcıların beğenisine sundu.

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22/03/2023 11:45