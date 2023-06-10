DAÜ'de “Öğrenci Kulüpleri Buluşması” düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi tarafından, “Öğrenci Kulüpleri Buluşması” düzenlendi

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 8 Haziran Perşembe günü, saat 20:00’de, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yer aldı.

Etkinliğe DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Kadir Yel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı’nın yanı sıra, 40 aktif öğrenci kulübünün eğitmenleri, danışmanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2023 12:02