DAÜ'de öğrenciler için iftar yemeği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından, 12 Nisan 2022 Salı günü, DAÜ Atatürk Meydanı’nda İftar Yemeği düzenlendi.

İftar Yemeği; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcileri, EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları, DAÜ personeli ve 2,500’ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. DAÜ Atatürk Meydanı’nda dünyanın dört bir yanından DAÜ’ye öğrenim görmeye gelen öğrenciler ve personel hep birlikte iftarlarını açtı. İftar menüsünde mercimek çorbası, fırında tavuk, kuru fasulye, pirinç pilavı, yoğurt, ekmek, revani, ayran ve su yer aldı. Ayrıca, İftar Yemeği boyunca Cepbasket sponsorluğunda Ney Kıbrıs Müzik Akademisi sanatçıları tarafından ney ve kudüm enstrümanları ile müzik dinletisi gerçekleştirildi.

“Bu Güzel Ramazan Gecesinde Bir Arada Olmak Çok Güzel”

İftar Yemeği’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, farklı ülkelerden gelen öğrencileri ve öğretim üyeleri ile bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, 120’ye yakın ülkeden öğrencisi, 35’e yakın ülkeden akademisyenleriyle farklı uluslararası kültürlerin kaynaştığı bir üniversite olduğunu belirtti. DAÜ’nün eğitim ve araştırmanın yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de önem verdiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, düzenlenen bu İftar Yemeği etkinliğinin de önemli faaliyetler arasında yer aldığına dikkat çekti. Bu güzel Ramazan gecesinde öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, herkese hayırlı iftarlar ve Ramazan ayının sonunda mutlu bayramlar diledi.

“Ramazan Ayı Hoşgörüdür”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, “DAÜ ve EVKAF’ın düzenlediği iftar soframıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayı hoşgörüdür, yardımlaşmadır, sevgidir, samimiyettir, paylaşmadır. Bu kutsal ayda toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağları artar. Birbirimize sevgi, saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlamalıyız. Bugünlerde bunlara çok ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerle bu iftar sofrasını paylaşmaktan mutluluk duyduğumu belirterek hepinize afiyet olsun derim. Allah kabul etsin” diye konuştu.

“Paylaşma ve Bir Araya Gelme Zamanı”

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise, organize edilen İftar Yemeği’nde katılımcılarla birlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Ramazan ayının paylaşma ve bir araya gelme zamanı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Benter, “Hoşgörüyü, paylaşmayı, birbirimizle yardımlaşmayı, ihtiyaçlı olanların yanında olmayı bir alışkanlık haline getirmek önemlidir ve inşallah bu güzel alışkanlıklarımızı bütün sene boyunca devam ettiririz” şeklinde konuştu.

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14/04/2022 15:09