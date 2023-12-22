DAÜ’de Okullarda Fizyoterapi Çalıştayı Düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi tarafından, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, 09:00-13:00 saatleri arasında, “Okullarda Fizyoterapi Çalıştayı” adlı etkinlik gerçekleştirilecek. Başkanlığını Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu ve Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer’in yapacağı çalıştayda ayrıca Uzm. Fzt. Çisel Demiralp Övgün ve Uzm. Fzt. Özge Çiftçi de çalıştayın organizasyonunda yer alacak.

Çalıştaya ilişkin DAÜ Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Okulda fizyoterapi, büyüyen ve gelişen çocuğu fiziksel yönden desteklemekte, sınıfta ve/veya okulda özel gereksinimi olan çocuk/lar varsa kaynaşmayı artırmakta ve tüm çocukların sağlıklı yaşam alışkanlığını erken yaşta kazanmasını sağlamakta, okula devamsızlığı en aza indirmekle birlikte akademik performansı artırmaktadır. Ülkemizde, okullarda fizyoterapi için ilk adımı atacak olmanın gururu ve heyecanını yaşayan düzenleme ekibi, çalıştayda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir çok meslek grubunun davet edildiğini bildirmiştir. Çalıştayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri yanında, farklı branşlardaki ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, çocuk alanında uzmanlaşmış doktorlar, farklı üniversitelerde ilgili bölümlerde görev alan akademisyenler, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği temsilcileri, Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği temsilcileri yer alacak olup, öğrencilerin temsilcisi olarak veliler de söz alacaktır.

Çalıştayda “Okulda Sağlık”, “Fiziksel Aktivite”, “Pediatrik Ortopedi”, “Pediatrik Nöroloji”, “Pediatrik Kardiyopulmoner”, “Pediatrik Pelvik Problemler” ve “Okulda Ergonomik Yaklaşımlar” olmak üzere toplamda 7 konu başlığı ele alınacak olup, uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda raporlar hazırlanacaktır. Çalıştay, okuldaki eğitim anlayışına sağlık açısından önemli katkıları olacağı inancıyla planlanmış olup, çalıştaydan elde edilecek sonuçlar hem ilgili bakanlıklarla hem de toplumla paylaşılacaktır. Çalıştaya katılım için kayıtlar devam etmekte olup, ilgilenen kişiler 0533 831 36 19 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.”