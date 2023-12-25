DAÜ'de okullarda fizyoterapi konulu çalıştay düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi tarafından, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, 09:00-13:00 saatleri arasında, “Okullarda Fizyoterapi Çalıştayı” adlı çalıştay gerçekleştirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu ve Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer’in yaptığı çalıştayda ayrıca Uzm. Fzt. Çisel Demiralp Övgün ve Uzm. Fzt. Özge Çiftçi de çalıştayın organizasyonunda yer aldı.

Söz konusu çalıştay açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Daire Müdürü Behçet Çelebi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Yöneticileri, ortaokul ve lise öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay Raporları Yol Gösterici Olacak

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Emine Handan Tüzün tüm okullarda fizyoterapi farkındalığının oluşturulması açısından ülkede bir ilk olma özelliğini taşıyan çalıştayın, bu alandaki fırsatların keşfedilmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Tüzün, okullarda fizyoterapinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Tüzün, çalıştaydan çıkacak olan sonuçların önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, raporların yol gösterici olacağına dikkat çekti. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Tüzün, çalıştayın verimli geçeceğine inandığını atardı.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlığa Açılan İlk Pencere

Prof. Dr. Malkoç gerçekleştirdiği konuşmasında katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin DAÜ’nün sağlık alanına açılan ilk penceresi olduğunu aktardı. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin emin adımlar ile yoluna devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Malkoç, fakültenin ülkede sağlık alanında daha iyiye ulaşmak ve bu amaçla hizmet edecek sağlık bilimciler yetiştirmeyi amaçladığını aktardı. Toplum sağlığına hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Malkoç, fakülte bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Malkoç, çalıştayın başarılı geçmesini temenni ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“DAÜ Yaptığı Çalışmalar İle Yol Göstericidir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise DAÜ’nün KKTC’de yasa ile kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olduğunu belirterek, DAÜ’nün gerek akademik gerek araştırma gerekse topluma hizmet alanında hizmet verdiğini vurguladı. DAÜ’nün toplumunu ve devletini yönlendiren bir kurum olduğunu belirterek, toplumun ihtiyaçlarına göre adımlar atmanın üniversitelerin görevleri arasında olduğunu bildirdi. DAÜ’nün yaptığı çalışmaların yol gösterici ve rehber olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, geleceğin şekillenmesinde DAÜ’nün liderlik yaptığını aktardı. DAÜ’nün uluslararası bir ses olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün her alanda dünyada sesini duyurduğunu ve yerelde de önemli bir referans noktası olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç sözlerine şu şekilde devam etti: “DAÜ toplumun bir üniversitesidir. Bugün ülkenin her köşesinden insanlar DAÜ’yü konuşabiliyorsa bu aslında toplumun DAÜ’yü ne kadar benimsediğini ve özümsediğini göstermektedir. Yaratılan en büyük değerlerden biri DAÜ’dür. Kıbrıs Türkü’nün kurduğu en önemli değerlerden ve yatırımlardan biridir.” Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin en önemli fakültelerden biri olduğunu belirterek söz konusu çalıştay sonucunda çıkacak sonuçların hem ülkenin sağlık alanına rehberlik etmesini hem de elde edilecek olan bilgilerin geleceğe taşınarak planlamada yer almasını temenni etti.

“Çalıştay Raporlarının Takip Edilmesi Önemli”

Sibel Tatar konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün daha başarılı günlere yol alacağına inandığını sözlerine ekledi. Çalıştay sonuçlarını şimdiden çok merak ettiğini aktaran Tatar, çalıştayların yapılması kadar takip edilmesinin de son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Tatar, çalıştaylardaki esas amacın raporlar sonucunda çıkan sorumlulukların yerine getirilmesi olduğunu vurguladı. Okullarda fizyoterapi açısından eksiklik olduğunun farkında olduğunu aktaran Tatar, çalıştay raporları ile bunun altının çizileceğine inandığını belirtti. Teknolojinin etkisi ile çocuklarda hareketsizliğin arttığını aktaran Tatar, bu nedenle okullarda bunun dikkate alınarak çalışmalar ve etkinlikler yapılması gerektiğini vurguladı. Başarılı ve güzel bir çalıştay geçmesini temenni eden Tatar, çalıştay raporlarına bir an önce ulaşmayı istediğini bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda “Okulda Sağlık”, “Fiziksel Aktivite”, “Pediatrik Ortopedi ve Postür”, “Pediatrik Nöroloji”, “Pediatrik Kardiyopulmoner”, “Pediatrik Pelvik Problemler” ve “Okulda Ergonomik Yaklaşımlar” olmak üzere toplamda 7 konu başlığı ele alındı.