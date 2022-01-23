DAÜ’de Özel Eğitim Üzerine Seminer

ads ads ads ads
23/01/2022

ads
ads
ads
DAÜ’de Özel Eğitim Üzerine Seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine yönelik “Disleksi: Erken Dönem Belirtileri ve Müdahaleler” ile “Engelli Hareketine Bakış” başlıklı iki çevrim içi seminer düzenledi.
Disleksinin tanımı, bilişsel ve dilsel faktörlerle ilişkisi, erken dönem belirtileri, alınacak önlemler ve müdahaleleri kapsayan ilk semineri DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Baydık; Engelli Hareketine Bakış başlıklı ikinci semineri ise Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı Uzm. İdil Seda Ak verdi. 

23/01/2022 11:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.