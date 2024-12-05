DAÜ’de “Parmaklarımın Sesine Kulak Verin” Konulu İşaret Dili Eğitim Semineri Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Engelli Öğrenci Birimi ile Kıbrıs İşitme Konuşma Eğitim Vakfı (KİKEV) iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Parmaklarımın Sesine Kulak Verin” konulu işaret dili eğitim semineri gerçekleştirildi. DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru ve DAÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) Öğretim Görevlisi İşaret Dili Eğitmeni Dr. Rahme Uygarer konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

“İşaret Dili İletişimin Önemli Bir Parçası”

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren, DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, “Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimi, burada eğitim almayı tercih eden tüm özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla kurulmuş bir birimdir. Üniversitemizde işitme ve konuşma yetersizliği olan öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Bu öğrencilerle etkili iletişim kurmak, eğitim hayatına katılımı artırmakla beraber üniversite yaşamının her alanına, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilmesi için son derece önemlidir. İşaret dili, iletişimin önemli bir parçasıdır ve sadece ellerimizin hareketleriyle değil, aynı zamanda yüz ifadelerimiz ve mimiklerimizle anlam kazanan sessiz bir dilidir. Bugün Türk İşaret Dili’ni tanımak ve anlamak için buradayız. Etkinliğin hepimiz için faydalı olmasını diliyorum. Bu duyarlılığı gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.” dedi.

“Hiç Şüphesiz Ki Hepimiz Birer Engelli Adayıyız”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmasında, “Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi ve Kıbrıs İşitme Konuşma Eğitim Vakfı iş birliği ile düzenlenen ‘Parmaklarımın Sesine Kulak Verin’ konulu işaret dili eğitim seminerinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Öncelikle, böylesi anlamlı ve faydalı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi gönülden kutlamak istiyorum. Üniversitemiz, kaliteli eğitim verme misyonunun yanında, topluma hizmet odaklı projeler üretme misyonuyla da ön plana çıkan bir eğitim kurumudur. Bu doğrultuda, Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme ve konuşma engelli bireyler ile onların yakınları için böyle önemli bir etkinlik organize edilmesinden dolayı büyük bir gurur duyduğumu belirtmek isterim. Hiç şüphesiz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu gerçeği unutmadan, engelli bireyler adına empati yapabilmeli ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için hem bireysel hem de kurumsal anlamda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru "İşitme Engelli Bir Matematik Öğretmeninin Hikayesi ve KİKEV Çalışmaları" başlıklı konuşmasını ve DAÜ BÖTE Öğretim Görevlisi İşaret Dili Eğitmeni Dr. Rahme Uygarer ise "Türk İşaret Dili Eğitimi'nin Tanıtımı" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Etkinlik, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.