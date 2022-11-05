DAÜ’de Pembe Kurabiyelerle Farkındalık Yaratıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Gastronomi Kulübü tarafından Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Gastronomi Kulübü öğrencileri pembe renkte kurabiyeler hazırlandı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan kurabiyeler meme kanserine dikkat çekmek adına kampüs içerisinde dağıtıldı. DAÜ Rektörlüğü’ne de ziyaret gerçekleştiren öğrenciler DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nu makamında ziyaret ederek kurabiye ikramında bulundu. Etkinlik kapsamında kampüs içerisine bini aşkın kurabiye dağıtımı gerçekleştirildi.

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05/11/2022 12:23