DAÜ’de rektör vekili Tümer oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’nın bu sabah yayınladığı açıklama ile istifasını vermesinin ardından DAÜ Senatosu, Hocanın’ın yerine görevi geçici bir süre sürdürecek rektör vekilini belirledi. DAÜ Senatosu, Prof. Dr. Mustafa Tümer’i rektör vekili olarak seçti. Rektöre vekalet edecek Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Prof. Dr. Canan Zeki Perkan olarak iki aday gösterildi. 2 aydan Prof. Dr. Mustafa Tümer Rektör vekili seçildi.

Prof. Dr. Mustafa Tümer 33 oy alırken Prof. Dr. Canan Zeki Perkan ise 19 oy aldı. Oylamada bir oy da geçersiz sayıldı.