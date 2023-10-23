DAÜ’de rektörlük görev devir teslimi yarın

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23/10/2023

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DAÜ’de rektörlük görev devir teslimi yarın

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük devir teslimi yarın gerçekleşecek.

Cuma günü yapılan seçime tek aday olarak giren ve yüzde 88.54 oranında güvenoyu alan Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın ismi bu sabah DAÜ Senatosu tarafından rektör adayı olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kuruluna önerildi.

Bunun ardından Vakıf Yöneticiler Kurulu da saat 11.30'da toplandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü ise, yarın saat 09.30’da Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın, rektörlük  görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Mustafa Tümer’den görevi törenle devralacağını bildirdi.

23/10/2023 15:19
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TAGS: DAÜ, rektörlük
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