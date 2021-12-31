DAÜ’de resüsitasyon ve travma sempozyumu gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, Dünya Paramedikler Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Resüsitasyon ve Travma Sempozyumu, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumda 22 Aralık Paramedikler Günü kutlandı. Beş farklı oturumdan oluşan konferansın açılış konuşmaları, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı Öğretim Görevlisi Paramedik Tarık Balcı tarafından gerçekleştirildi.

Temel Yaşam Desteği Tartışıldı

Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Temel Yaşam Desteği” başlıklı birinci oturumda, Öğr. Gör. Paramedik Tarık Balcı, “Temel Yaşam Desteği’nde Halktan Uygulayıcılar ve Sağlık Personeli için AHA 2020 ve ERC 2021 Kılavuzları” isimli bir konuşma yaptı. Ardından Öğr. Gör. Gülcan Dürüst Sakallı, “Temel Yaşam Desteğinde Teknolojik Yenilikler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sempozyumun “İleri Yaşam Desteği” başlıklı ikinci oturumu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İkinci oturumda Öğr. Gör. Paramedik Sinan Nural, “2020 AHA ve ERC 2021 Kılavuzlarında Neler Değişti?” ve Paramedik Rüçhan Tuğçen Karagül, “Resüsitasyon Sonrası Bakım HAA 2020 ve ERC 2021 Kılavuzları” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

Travmalı Hastaya Acil Müdahale

Öğr. Gör. Gülcan Dürüst Sakallı moderatörlüğünde yapılan üçüncü oturumda, Öğr. Gör. Emine Temizkan Sekizler, “Pediatrik Temel Yaşam Desteğinde AHA 2020 ve ERC 2021 Kılavuzları”, Doktor Öğretim Üyesi Uğur Özkula, “Pediatrik İleri Yaşam Desteği AHA 2020 ve ERC 2021 Kılavuzları” başlıklı konuşmalar yaptı. Öğr. Gör. Paramedik Sinan Nural moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Travmalı Hastaya Acil Müdahale” başlıklı dördüncü oturumda, Öğr. Gör. Paramedik Sinan Nural tarafından “Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi ve Transportu”, Doktor Öğretim Üyesi Uğur Özkula tarafından ise “Hastane Öncesi Travma Yaşam Desteğinde Güncel Değişiklikler” isimli konuşmalar yapıldı. “Akut Koroner Sendromlar” başlıklı beşinci oturum, Paramedik Rüçhan Tuğçen Karagül moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Beşinci oturumda Öğr. Gör. Paramedik Sinan Nural “STMI Olgularında Acil Müdahale”, Paramedik Oğuzhan Canbaz ise “Non STMI Olgularında Acil Müdahale” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Öğrencilerin aktif olarak katılım gösterdiği sempozyum, soru ve cevap kısmı ve Öğr. Gör. Paramedik Tarık Balcı’nın kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

Sempozyum Kapsamında Kurslar Verildi

Sempozyum kapsamında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Kanama Kontrolü Kursu”, “İğne Dekompresyonu Kursu”, “İleri Hava Yolu Kursu”, “İntaosseoz Girişim Kursu” ve “Krikotirotomi Kursu” verildi. Yoğun ilgi ve tam katılım gösterilen kurslar, gün boyunca devam etti. Sempozyum ve sempozyum kapsamında düzenlenen kurslar ile 22 Aralık Paramedik Günü kutlanırken, paramedik mesleğinin önemi sağlık profesyonelleri özelinde bir kez daha vurgulandı.

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31/12/2021 11:45