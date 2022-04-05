DAÜ’de Rock Rüzgarı Esecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 10’uncusu, bu yıl 8 Nisan 2022 Cuma günü, saat 17:30’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ünlü rock grupları ve rock sanatçıları sahne alacak. İlk olarak DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Müzik Kulübü’ne bağlı Oto Pilot ve Midnight Ceremony rock grupları sahne alacak. Hemen ardından ülkemizin sevilen gruplarından Force Awakens rock severler ile bir araya gelecek.

Ardından yabancı rock gruplarından Decapitated sahne alarak “Blood Mantra” , “Cancer Culture", “Spheres of Madness” gibi birbirinden güzel parçalarını seslendirecek. Hemen ardından Redd “Hala Aşk Var Mı?”, “Kanıyorduk”, “Kalpsiz Romantik ” ve birçok parçasını rock severler ile buluşturacak.

Gecenin sonunda “We Could Be The Same”` isimli parça ile Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden "Manga" sahne alacak. Birbirinden güzel parçalarını seslendirecek olan Manga “Dünyanın Sonuna Doğmuşum”, “Beni Benimle Bırak”, “Cevapsız Sorular” gibi muhteşem rock şarkılarıyla izleyicilere rock müzik ziyafeti sunacak.

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05/04/2022 14:46