DAÜ’de Rus Fizikçi’nin katılımıyla seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nde, Rus Fizikçi Prof. Dr. Sergey G. Chefranov’un katılımıyla seminer düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Chefranov, seminerde, "Generalization of Starobinsky's R² Theory and the Quasi-Steady Universe" konulu sunumu ile Starobinsky'nin R² teorisini genişleten yeni modellemeler ve kuantum yer çekimi ile kozmolojiye olan etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Prof. Dr. Chefranov sunumunda, Starobinsky teorisinin kozmolojik denklemleri nasıl şekillendirdiğini yorumladı.

Sunum sonunda Chefranov’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Chefranov, teorik fizik, hidrodinamik ve kozmoloji alanlarında önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanıdır.