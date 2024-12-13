DAÜ’de sağlıklı yaşam alanında atölyeler düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYMER), sağlıkla ilgili atölyeler düzenledi.

Diyabet konusunda Kıbrıs Türk Diyabet Derneği (KTDD) ve Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB) katkılarıyla bugün düzenlenen etkinlikte, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için “Sağlıklı Ara Öğün Hazırlama Atölyesi”, diyabet yönetimini güçlendirmek için “Öz Bakım ve Yönetim Atölyesi” ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için “Egzersiz Atölyesi” alanında uzman öğretim üyelerinin eşliğinde gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği (KTDD) ve Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB) katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, sağlıklı ara öğün, diyabet yönetimini güçlendirme ve fiziksel aktivitenin önemi konularında bilgi verildi.

Etkinliğe, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, diyabet hastalarının sayısındaki artışa dikkat çekerek, etkinliğin bu konuda farkındalık yaratma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak topluma faydalı etkinlikler düzenleme ve bilgilendirme sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti. Kılıç, diyabetle mücadelede farkındalık oluşturmanın ve diyabetle ilgili daha fazla bilgi edinmenin gerektiğini belirtti.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk, diyabetin bireyin kendisini, çevresini ve toplum sağlığını ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Dünya genelinde diyabet hastası sayısının 800 milyona ulaştığını belirten Özcenk, KKTC’de 2022 yılında yapılan çalışmada diyabet oranının yüzde 36 çıktığını ifade etti.

Diyabetin genetik bir hastalık olduğunun, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Dr. Özcenk düzenlenen etkinliğin son derece faydalı olduğunu söyledi.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç da Dünya Diyabet Günü’nün bu yıl "sağlıklı yaşam" temasıyla öne çıktığını belirtti. Prof. Dr. Malkoç, gerçekleştirilen atölye çalışmalarının da bu tema doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

KTDD Başkanı Uzm. Fzt. Handan Bilgehan Mert, diyabetle mücadelede yapılması gerekenlere dikkat çekerek, diyabet konusunda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı. Çalışmalara her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Mert, etkinliğe ev sahipliği yapan DAÜ ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne teşekkürlerini iletti.