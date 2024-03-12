DAÜ’de Sanat Dolu Gece

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Piyano Sanatçısı Atakan Sarı ile ülkemizin yetiştirdiği genç yeteneklerden Keman Sanatçısı Eylül Oğurlu, 8 Mart 2024 Cuma günü, saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Keman ve Piyano Resitali verdiler. DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı’nın da şarkılarıyla renk kattığı gecede Eylül Oğurlu’nun keman eğitmeni Ersin Kaşif de kemanıyla resitale eşlik etti. Öte yandan İlayda Avaracı ve Nur Güveloğlu isimli öğrenciler ise gecede resim performansı gerçekleştirdiler.

Sanat dolu gecenin sonunda DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından sanatçılara ve katkıda bulunanlara çiçek ve teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.