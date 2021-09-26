DAÜ’de Savaş, Barış ve Devlet İnşası Konulu Panel Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Avusturya Viyana Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü ile iş birliğinde tartışma paneli düzenledi.

DAÜ’de yer alan “Savaş, Barış ve Devlet İnşası” konulu panele konuşmacı olarak DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Viyana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Irene Etzersdorfer ile Dr. Mag. Ralph Janik katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Sözen, paneldeki konuşmasında, çeşitli diplomatik yöntemlerle ve politik liderlerle farklı zeminlerde ve yerlerde yer alan Kıbrıs görüşmelerinin tarihsel değerlendirmesini yaptı. 2016 yılında İsviçre’de yapılan görüşmenin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Sözen, “Rum tarafının daha fazla ilerlemeye hazır olmaması üzerine federasyon dışı çözümlerin gündeme geldiğini, ancak Türkiye’nin iki devletli çözüm tezinde tavizsiz mi olduğunu, yoksa Rum tarafını iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona razı etmeye mi çalıştığına emin olmadığını” ifade etti.

Geleneksel olarak savaşın politikanın bir devamı olarak görüldüğünü anlatan Etzersdorfer, 1945’te Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası toplum kavramlarının ortaya çıktığını ve devletlerarası savaşı yasakladığına değindi. Etzersdorfer, bu dönüşümden dolayı artık devletlerarası savaşların politikanın devamı bir araç olarak kullanılamadığını, ancak bu sefer de birçok iç savaşın ortaya çıktığını belirtti.

Janik ise günümüzde mülteci akımları gibi tüm dünyayı ilgilendiren ulus ötesi olayları beraberinde getiren bu dönüşümün önemine işaret ederek, iç savaşlarla ve insansız hava araçları ile ilgili yasal düzenlemelerin eksik olduğunu, bunun nedenin uluslararası hukukun devletlerarası olmayan savaşları düzenlememesi olduğunu söyledi. Janik, uluslararası toplumun iç savaşların tanımı üzerinde bir anlaşmaya varabilmesinin ve bunu uluslararası hukuka adapte edebilmesinin on yıllar alabileceğine değindi.

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26/09/2021 15:55