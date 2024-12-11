DAÜ’de ''Sivil Havacılık Günü'' etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı tarafından 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü etkinliği gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik çerçevesindeki panelde, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Cyprus XP Travel Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ziya, Türk Havayolları (THY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ve Emekli Kaptan Pilot Ali Karaçoban konuşmacı olarak yer aldı.

Panel açılışına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır ile fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

-Haktanır

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, Turizm ve Havacılık sektörünün KKTC’deki önemine dikkat çekti. Turizmin daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için sivil havacılığın gelişmesinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Doç. Dr. Haktanır, DAÜ Turizm Fakültesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının, öğrencilerin bilinçlenmesi ve kariyer fırsatlarının artırılması amacıyla her yıl Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında etkinlikler düzenlediğini belirtti. Panelde, sektörün değerli isimleri aracılığı ile öğrencilerin önemli bilgiler edineceğini ifade eden Doç. Dr. Haktanır, başarılı ve faydalı bir organizasyon olmasını temenni etti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, bu tür etkinliklerin, hem öğrencilere eğitimsel katkı sağladığına hem de sektörle ilgili gelişmeleri takip ederek kendilerinin de bu alandaki farkındalığını artırdığına işaret etti.

Kılıç, 7 Aralık gününün Uluslararası Sivil Havacılık Günü olarak kutlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Turizm Fakültesi'nin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı, 240 öğrencisiyle önemli bir eğitim alanıdır. Kıbrıs, bir ada ülkesi olarak havacılığın ve turizmin çok önemli bir rol oynadığı bir yerdir. Ulaşım imkânlarının sınırlı olduğu bir bölgede turizmin gelişmesi mümkün değildir. Bu nedenle, turizmin daha üst seviyelere ulaşabilmesi için sivil havacılığın gelişmesi büyük bir önem taşımaktadır.”

Etkinlikte, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, katılan öğrencilere yönelik çekiliş düzenledi. Çekiliş sonucunda THY, 1 öğrenciye 350 rotayı kapsayan, Pegasus Havayolları ise, 5 öğrenciye 8 rotayı kapsayan gidiş-dönüş uçak bileti hediye etti. Etkinlik, Prof. Dr. Kılıç tarafından konuşmacılara hediyelerinin, Doç. Dr. Haktanır tarafından ise teşekkür belgelerinin sunulması ile sona erdi.