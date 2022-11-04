 DAÜ’de “Spor Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Kongresi” Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Spor Fizyoterapistleri Derneği iş birliğinde “Spor Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Kongresi” 4 Kasım 2022 Cuma günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Söz konusu açılış törenine Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Prof. Dr. Serhan Şensoy, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Güncel Çalışmalar Paylaşılacak

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende konuşan DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, kongrede spor yaralanmalarındaki son güncel çalışmaların paylaşılacağı bilgisini verdi. Kongre programı hakkında detaylı bilgiler veren Doç. Dr. Kırmızıgil, kongrede adada bulunan uluslararası öğrenci ve fizyoterapistlere yönelik İngilizce sunumlar da yapılacağının altını çizdi.

Ardından konuşan Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı ve Kongre Başkanlarından Prof. Dr. Gül Baltacı, Spor Fizyoterapistleri Derneği’nin 23 yıl önce kurulduğunu belirterek, kongrenin verimli geçeceğine inandığını aktardı. Prof. Dr. Baltacı, kongrede spor fizyoterapistlerinin öğretici, donanımlı, bilgi içeriği yüksek, kanıta dayalı bilgileri paylaşacağını vurguladı. Kongrenin özenle hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Baltacı emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Malkoç ise konuşmasında katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, yüz yüze kongre gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Malkoç, DAÜ’de sağlık alanında açılan ilk fakülte olma özelliğini taşıdıklarını aktardı. Kaliteden ödün vermeden çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Malkoç, sağlık bilimcileri yetiştirirken hedeflerinin kıyas yapabilen, problem çözen, inovasyonlar geliştiren ve bunu araştırmalarla destekleyen sağlıkçılar yetiştirmek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“Kaliteli Eğitim Vizyonu Doğrultusunda Çalışmalar Sürüyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın DAÜ’nün KKTC’nin yasa ile kurulmuş tek üniversitesi olduğunu belirterek, DAÜ’nün kalite, araştırma ve topluma hizmet alanlarında hizmet verdiğini bildirdi. DAÜ’nün üniversite olmanın ötesinde başka sorumlulukları da üstlendiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, bu bağlamda çalışmaların yapıldığını bildirdi. DAÜ’nün kaliteli eğitim vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün dünya sıralamalarındaki yerlerinden bahsetti. Prof. Dr. Hocanın Mühendislik Fakültesi’nin sekiz programının dördüncü kez ABET akreditasyonu aldığını belirterek, DAÜ’nün amacının KKTC’de kalite odaklı hizmet vermek olduğunu vurguladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kendini kanıtlanış bir fakülte olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, fakültenin başarılarının devam edeceğine inandıklarını bildirdi. Kongrede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Hocanın, kongrenin sonuçlarının şimdiden bilim dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Uzmanlaşmak Önemli

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, söz konusu kongrede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Avcı, kurumsal yapının son derece önemli olduğunu belirterek, üniversitelerin kitabi bilgiler vermenin ötesinde olması gerektiğini vurguladı. Özellikle sağlık alanının hiçbir hataya yer vermeyen bir alan olduğunu aktaran Prof. Dr. Avcı, uzmanlaşmanın çok önemli olduğunu ve spesifik olunması gerektiğini söyledi. Yeniliklerin takip edilmesinin önemine de değinen Prof. Dr. Avcı, kongrelerin amacının yenilikleri takip etmek de olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Avcı sözlerini kongrenin faydalı olmasını temenni ederek sonlandırdı.

Sunumlar Gerçekleştirildi

Kongre, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nevin Ergun ve Prof. Dr. Nihal Gelecek moderatörlüğünde Prof. Dr. Gül Baltacı ve Fzt. Musa Can Minaz’ın “Spor Fizyoterapistliğinde Neredeyiz?” konulu paneli ile devam etti. Ardından Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil ve Doç. Dr. Gözde İyigün moderatörlüğünde Uzm. Dr. Osman Coşkun, Uzm. Fzt. Atilla Çağatay Sezik ve Öğr. Üyesi Dr. Serkan Usgu tarafından “En Popüler Doku: ‘Fasya’” konulu panel ve Yrd. Doç. Dr. Özge Çakır ve Doç. Dr. Yasin Kurt tarafından sözel sunumlar gerçekleştirildi. Ardından, Prof. Dr. Gül Baltacı ve Öğr. Üyesi Serkan Usgu moderatörlüğünde Prof. Dr. Nevin Ergün, Prof. Dr. Nihal Gelecek, Doç. Dr. Seher Özyürek ve Doç. Dr. Sevtap Günay Uçurum’un “Omurga Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Teknikler” konulu paneli düzenlendi.

Sunumlar Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Doç. Dr. Sevtap Uçurum moderetörlüğünde Prof. Dr. Özlem Yürük, Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz, Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç ve Uzm. Fzt. Göktuğ Er tarafından gerçekleştirilen “Kanıta Dayalı Elektrofizyolojik Ajanlar” paneli ve Prof. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş ile Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz moderatörlüğünde Dr. Fzt. Tuğçe Kalaycıoğlu, Uzm. Fzt. Burak Ulusoy, Dr. Fzt. Ece Mani ve Yrd. Doç. Dr. Jeffry Can Couchat tarafından verilen “Spor Yaralanmalarının Önlenmesinde Öncelikler” paneli ile devam etti. Kongrenin ilk günü Prof. Dr. Yavuz Yakut moderatörlüğünde Prof. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş ve Doç. Dr. Yasin Yurt tarafından düzenlenen “Sporcu Ayağında Hangi Destek: Bantlama vs Ortez?” konulu tartışmalı oturum ile sona erdi.

Kongre 6 Kasım Tarihine Kadar Devam Edecek

Kongre 6 Kasım 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Kongre toplamda 10 panel, 2 tartışmalı oturum, 2 sözel bildiri ve bir konferanstan oluşacaktır. Kongrede ayrıca 5 Kasım 2022, Cumartesi günü Türkçe verilecek panel ve çalıştayların yanı sıra 3 panelden oluşan İngilizce program da yer alacak.

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04/11/2022 15:38