DAÜ’de TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert "Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalışmaları"nı Anlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), “Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalışmaları” konulu bir konferans düzenlendi. 14 Mart 2025 Cuma günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan konferansa DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“KKTC İlk Kez Bir Ortak Alfabe Çalışmasına Dahil Oldu”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pehlivan, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in KKTC'deki dil bilgisine yaptığı katkılara değindi. Prof. Dr. Pehlivan, Türk Cumhuriyetleri arasında KKTC'yi ilk kez bir ortak alfabe çalışmasına dahil etmesinden dolayı Prof. Dr. Mert’in ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. DAÜ Eğitim Fakültesi'nin Türkçe’nin gelişmesi ve yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Pehlivan, fakülte olarak bu alanda birçok ilke imza attıklarını belirtti. Ayrıca, 13.sü gerçekleştirilen Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi Öğretimi Kurultayı’nın ilki ve Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolingüistik Kongresi gibi birçok konferans ve çalışmanın fakülte tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Pehlivan, fakülte olarak Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda Yabancılara Türkçe Öğretimi isimli ilk yüksek lisans programını açtıklarını vurguladı.

“Türk Dünyasında Etkileşimi Güçlendirecek”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konferansta gerçekleştirdiği konuşmada, Türk dilinin tarihsel ve kültürel önemine vurgu yaparak, alfabe birliğinin Türk dünyasında etkileşimi güçlendireceğini belirtti. Prof. Dr. Osman Mert’in liderliğinde yürütülen çalışmaların bu alanda önemli bir adım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, ortak alfabenin, kültürel mirasın sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sunacağını söyledi. Dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kimlik ve birlik unsuru olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, ortak alfabenin bilimsel, sanatsal ve ekonomik iş birliklerini de destekleyeceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, bu doğrultuda atılacak adımların, Türk dünyasında bilgi ve eğitim alanındaki ortaklığı da artıracağını ifade etti.

“Alfabede Birlik Sağlanmadan Diğer Alanlarda Da Birlik Sağlanamaz”

Açılış konuşmalarının ardından başlayan konferansta Prof. Dr. Mert, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Şu anda nüfusumuzun yüzde yirmisini siz oluşturuyorsunuz ama geleceğimizin yüzde yüzü sizlersiniz" diyerek gençlerin önemini vurguladı. Prof. Dr. Mert, eskiden uygarlıkların kullandığı damgaların nesiller boyu kullanıldığını ve zaman içinde bazı damgalara ses değeri yüklendiğini ifade etti. Alfabede birlik sağlanmadan diğer alanlarda da birlik sağlanamayacağını belirten Prof. Dr. Mert, kültürün kelimelerle kodlandığını ve bu şekilde aktarıldığını vurguladı. Ortak alfabenin halkları birbirine yaklaştıracağını aktaran Prof. Dr. Mert, KKTC'nin Türk dünyasının bir parçası olduğuna değindi ve Türkçe’nin önemini "Anadolu'dan Türkçe’nin çıkarılmasını hayal edin, yok oluruz" ifadeleriyle vurguladı. Prof. Dr. Mert, sözlerine “Geçmişte nasıl devlet düzeyinde birlik sağlandıysa, şimdi de ortak alfabe ile birlik sağlanabilir.” şeklinde devam etti.

Etkinlik, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

Prof. Dr. Kılıç Makamında Ziyaret Edildi

Konferansın ardından Prof. Dr. Osman Mert, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Mert’i DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Söz konusu ziyarette AÖA Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, (AÜ) AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan ile DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade hazır bulundu. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Mert’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edilirken, Prof. Dr. Mert tarafından Prof. Dr. Kılıç’a kitap takdim edildi.