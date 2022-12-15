DAÜ'de 'Ukrayna - İleride Ne Olabileceği Nasıl Anlaşılır' konulu seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliğinde “Ukrayna - İleride Ne Olabileceği Nasıl Anlaşılır” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen yaparken, konuşmacı olarak İngiliz ve Kanada donanmalarında, Birleşmiş Milletler’de ve daha birçok uluslararası barış inşaası ile uğraşan ajanslarda subay olan Graham Day katıldı.

Graham Day konuşmasına Cynefin Modeli’ni anlatarak başladı. Bu modelin birçok uyuşmazlık, çatışma ve benzeri konuları anlamada çok iyi bir yöntem olduğunu vurgulayan Graham Day, Cynefin Modeli’ne göre her durumun farklı olduğunu ve her farklı durum için karar verilirken benzersiz bir yaklaşım seçmek gerektiğini anlattı. Bu modeli anlatırken dört olasılıktan bahseden Day, ilk olarak “bariz” olasılıkta durumun sabit olduğunu ve neden-sonuç ilişkisinin açıkça belirtildiğini ileri sürdü. Daha sonra, “karmaşık” olasılıkta birden çok doğru cevap olabileceğine ve bu cevaba ulaşmak için uzmanlık ve iyi bir analiz yapmak gerektiğine değinen Day, “kompleks” olasılıkta ise, doğru bir cevabın olmadığını ve neden-sonuç ilişkisine ulaşmak için geçmişe bakmak gerektiğini anlattı. Graham Day, “kaotik” olasılık için örnekler vererek, neden-sonuç ilişkisinin belirsiz olduğunu açıkladı. Graham Day konuşmasının devamında Afganistan’ı ele alarak, afetler için kavramsal bir çerçeve gösterdi.

Seminerin devamında, özellikle bugün Ukrayna’daki savaşı ve bunun getirdiği sorunları daha iyi anlayabilmek için öğrencilere Cynefin Modeli’ndeki her bir olasılığa ilişkin, Ukrayna’da şu anda yaşanan sorunlarla ilgili akıllarına gelen fikirleri belirtmeleri için çalışma kağıtları verildi. Verilen örnekler ve öğrencilerin fikirleri üzerine interaktif tartışmalar yapıldı.

Katılımın ve etkileşimi yoğun olduğu seminerin sonunda, Graham Day, Prof. Dr. Ahmet Sözen’in moderatörlüğünde, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi durumlarda Birleşmiş Milletler’in önemli bir rol oynadığını örnekleriyle belirtti.

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15/12/2022 14:57