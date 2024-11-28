DAÜ’de Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) iş birliğinde düzenlenen “4. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” 28 Kasım 2024 tarihinde, 10.00’da, DAÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından başladı. 30 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek olan uluslararası sempozyumda yapay zekâ teması ile şimdinin ve geleceğin iletişimi ele alınıyor.

Sempozyum açılışında DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, KKTC Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri yer aldı.

Sempozyum öncesinde DAÜ İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in ismi DAÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’na verildi. Salonun açılışı Prof. Dr. Karatepe, Prof. Dr. Aysel Aziz ve Prof. Dr. Metin Ersoy tarafından gerçekleştirildi.

Sempozyum açılışında konuşan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersoy, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek olan 10 oturumda toplam 56 adet akademik bildirinin sunulacağını belirtti. Sempozyum süresince dijital dönüşüm ve yapay zekanın iletişim üzerine etkilerinin derinlemesine ele alınacağını dile getiren Pof. Dr. Ersoy, sempozyumda iletişim ve gazetecilik alanının önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Dr. Hıfzı Topuz anısına panel gerçekleştirileceğini de vurguladı. Sempozyum hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ersoy, sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti.

“Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Artık Yaşamlarımızda”

DAÜ İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aziz konuşmasının başında kendi isminin salona verilmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Aziz, DAÜ İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yoğun bir çalışma ile gerçekleşen sempozyuma katılan herkese hoş geldiniz dedi. DAÜ İletişim Fakültesi’nin kuruluş aşamaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Aziz, dünyanın “küresel ortam” döneminden çoktan çıktığını, enformasyon çağına geçtiğini ve şu an ise dijital çağda olduğumuzu vurguladı. Yapay zekanın ve dijital dünyanın artık yaşamlarımızda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aziz, gelişen teknolojinin iletişim alanına neler getirdiği ve götürdüğünün irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Aziz, İLAD hakkında detaylı bilgiler verdiği konuşmasında amaçlarının sektör ile akademisyenleri bir araya getirerek sorunların çözülmesini sağlamak ve yayınlar yapmak olduğunu aktardı. Konuşmasının sonunda DAÜ İletişim Fakültesi’nin akreditasyon çalışmalarına yönelmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Pof. Dr. Aziz, akreditasyonun özveri gerektirdiğine değindi. Sempozyumun verimli geçmesini temenni eden Prof. Dr. Aziz emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan çevrim içi olarak katıldığı sempozyumda gerçekleştirdiği konuşmasında İLDEK hakkında bilgiler vererek, söz konusu sempozyumun İLAD ile gerçekleşen uluslararası bir sempozyum olduğunun altını çizdi. İLDEK’in vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Arklan, bu kapsamda iletişim fakültelerinin mevcut durumlarının, sorunlarının ve yapılabileceklerinin ele alındığını aktardı.

“Önemli Konulara Işık Tutacaktır”

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe, sempozyum kapsamında iletişim ve medya dünyasından çok değerli uzmanların ağırlanacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, sempozyumun önemli konulara ışık tutacağına inandığını aktardı. Sempozyumun, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi için emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün 45 yıllık eğitim hayatında birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığının altını çizdi. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Karatepe, mezunların da DAÜ’nün birer temsilcisi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Karatepe sempozyumun verimli geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Karatepe tarafından katkı ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Aziz’e plaket takdim edilirken, Prof. Dr. Ersoy tarafından Prof. Dr. Aziz’e Kıbrıs’a özgü ipek işi koza takdim edildi.

Sempozyum, davetli konuşmacı The University of Tennessee at Chattanooga’da (UTC) görev alan ve İLDEK daimî üyesi Prof. Dr. Asaf Varol’un çevrim içi olarak gerçekleştirdiği “Yapay Zekâ ve İletişim” konulu sunum ile devam etti.

Sunumlar Devam Edecek

Sempozyum kapsamında alanında uzman birçok önemli isim sunumlar gerçekleştirecek. Sempozyumun ikinci gününde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel “Siyasal İletişim ve Medya” üzerine bir konuşma yapacak.

Öte yandan Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen köşe yazarı Cenk Mutluyakalı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Demet Atay, YDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder ve İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen tarafından Dr. Hıfzı Topuz anısına “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası” konulu panel gerçekleştirilecek.