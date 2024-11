DAÜ’de Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) iş birliği ile “4. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” düzenleniyor. DAÜ’den verilen bilgiye göre, 28 – 30 Kasım 2024 tarihlerinde DAÜ İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan uluslararası sempozyumda yapay zekâ teması ile birlikte şimdinin ve geleceğin iletişimi ele alınacak. Sempozyum 28 Kasım Perşembe günü, saat 10.00’da, DAÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayacak.

Sempozyumda ilk gün davetli konuşmacı olarak The University of Tennessee at Chattanooga’da (UTC) görev alan ve İLDEK daimî üyesi Prof. Dr. Asaf Varol “Yapay Zekâ ve İletişim” üzerine bir sunum yapacak. Programın ikinci gününde ise Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel “Siyasal İletişim ve Medya” üzerine bir konuşma yapacak.

Dr. Hıfzı Topuz Unutulmadı

Sempozyumda iletişim ve gazetecilik alanının önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Dr. Hıfzı Topuz da unutulmadı. Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen köşe yazarı Cenk Mutluyakalı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Demet Atay, YDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder ve İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen’in katılacağı bir panel ile “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası” tartışılacak.

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi ile iletişim süreçlerindeki değişimlerin ele alınacağı sempozyumda 48 adet akademik çalışma sunulacak. “CIDA International 2024” web sitesinden erişime açılan detaylı programa göre Türkçe ve İngilizce sunumların yapılacağı sempozyum 11 adet oturumda 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde dinleyicilerle buluşacak.

Prof. Dr. Metin Ersoy: “Çok Gururluyuz”

Sempozyuma yönelik açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy “İletişim alanının önemli ve değerli isimlerini DAÜ İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde buluşturacak olduğumuz için çok gururluyuz” diyerek yapay zekâ araştırmalarının öne çıktığı bir sempozyum olacağını kaydetti. DAÜ İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı olarak kendilerine ev sahipliği görevini verdiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Metin Ersoy, bu zorlu görev için teşekkür ederek görevi başarıyla tamamlayacaklarını söyledi.

Bu habere tepkiniz:



26/11/2024 14:33