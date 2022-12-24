DAÜ’de Yalda Gecesi Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı İranlı Öğrenciler Birliği tarafından yılın en uzun gecesi olarak kabul edilen “Yalda Gecesi”, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü, Aktivite Merkezi’nde düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Söz konusu etkinliğe DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

Gece, Yalda hakkında bilgilerin yer aldığı belgesel gösterimi ile başladı. Kıbrıs’taki İranlı Öğrenciler Bilim ve Kültür Derneği Başkanı Emad Abouta Amlashi gecede gerçekleştirdiği konuşmasında katılan herkese hoş geldiniz diyerek herkesin Yalda Gecesi’ni kutladı. Prof. Dr. İşçioğlu ise gerçekleştirdiği konuşmasında Yalda Gecesi’nin herkes için güzel geçirmesini temenni etti. Etkinlikte kurulan masada Yalda Gecesi’ne özgü ürünler sergilendi. Etkinlik sonunda katılımcılara bereketin simgesi olan nar ve kuruyemiş ikram edildi.

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24/12/2022 10:57