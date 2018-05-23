DAÜ’de YANGIN

DAÜ kampüs alanında bulunan DAÜ 3 Yurdunda yangın çıktı. Yangının arızalı bir klima yüzünden çıkıtığı iddia edildi.

Olay yerinden elde edilen ilk bilgiye göre yangın yan binaya da sıçradı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle büyüyen yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Binayı saran alevlere itfaiye müdahale ediyor

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gazimağusa'da Doğu Akdeniz üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan iki kattan oluşan prefabrik yurt binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Yangının diğer binalara sıçramaması için tüm itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor.