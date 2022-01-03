DAÜ'de Yeni Medya ve Gazetecilik konuşuldu

DAÜ’DE YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK KONUŞULDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) iş birliği ile öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlendi. YMGA105 Gazeteciliğe Giriş dersi kapsamında düzenlenen eğitim seminerinin konuğu Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Canan Onurer, içinde bulunduğumuz dijital çağda yeni medyayı ve gazeteciliğin dönüşümünü aktardı.

Haberde Hız Mı Doğruluk Mu?

Seminerde Kıbrıs basınının dijitalleşmeye yönelik tarihsel akışı ve bunun Kıbrıs ve Orta Doğu ölçüsündeki önemine vurgu yapıldı. Geleneksel medyanın yeni medya ile iç içe girmesi gerektiğini ifade eden Onurer, gazetecilik reflekslerinin geleneksel medyadaki gibi olduğunu, ancak teknolojiyle birlikte daha da hızlandığını belirtti. Onurer, bu durumun haberin doğrulanması aşamalarında da dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Teknolojik gelişmelerin her üç ayda bir yenilendiğini ve bunun yeni medyayı kullanan gazeteciler tarafından dikkatlice ve hızlıca uygulamaya alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Onurer, bu noktada Kıbrıs Postası’nın Kıbrıs genelinde teknolojik gelişmelere ayak uyduran bir medya kurumu olarak başı çektiğine de değindi. Etkileşimli olarak devam eden seminerde öğrencilere sektördeki zorluklardan da bahseden Canan Onurer, konuşmasının sonunda medya alanında bir kadın olarak çalışmanın ne denli zor olabileceğiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

“Yeni Medya Araçları Günden Güne Gelişiyor”

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy yaptığı konuşmada YMGA105 Gazeteciliğe Giriş dersi veren öğretim üyesi olarak öğrencilerin sektörle olan bağının ilk yıldan kurulmasının önemine dikkat çekerek, seminer için KTGB’ye ve Canan Onurer’e teşekkür etti. Yeni medya araçlarının günden güne geliştiğini ve gazetecilerin de bu sürece uyum sağlaması, dönüşmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ersoy, yenilenen ders müfredatları sayesinde öğrencilerin bu süreci sektöre dahil olmadan öğrendiğini söyledi. Sektörle kurdukları olumlu ve verimli iş birliklerini artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Ersoy, ilerleyen günlerde basın sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla farklı projelere imza atacakları müjdesini de verdi.

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03/01/2022 15:13