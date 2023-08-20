DAÜ'de YKS sonuçlarına göre %94.65’lik doluluk oranı!

2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 2,186’sı dört yıllık lisans, 536’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,722 öğrenci yerleşti. Son üç yılın sayılarına bakıldığında DAÜ yerleşen öğrenci sayılarında geçen yıla göre %19, 2021 yılına göre ise %82 artış sağladı. DAÜ’nün bu yıl ulaştığı %94.65’lik doluluk oranı, DAÜ’nün kuruluşundan bu yana elde ettiği en yüksek öğrenci yerleşme oranı olma özelliğini taşıyor.

Geçtiğimiz yıl elde ettiği %93.72’lik doluluk oranını arttıran DAÜ, dört yıllık lisans programları dikkate alındığında KKTC’de en fazla tercih edilen üniversite olma başarısını da sürdürdü. Geçtiğimiz yıl DAÜ’ye YKS’den 2,285 öğrenci yerleşmiş, bu öğrencilerin %88’i kayıt yapmıştı. Ayrıca DAÜ, burslar değerlendirildiğinde burssuz eşdeğer öğrenci sayısında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de açık ara en fazla tercih edilen üniversite oldu.

KKTC üniversiteleri geçtiğimiz yıl 14,895 olan YKS kontenjanının 11,141’ini doldururken, bu yıl 16,700 YKS kontenjanının 13,728’ini doldurarak genel toplamda %82.20’lik doluluk oranı elde etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; son iki yıldır art arda tüm zamanların en yüksek yerleştirme sayısı ve eşdeğer yerleştirme oranlarına ulaşarak önemli bir başarı kaydeden DAÜ’nün istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’ye yeni kayıt olacak tüm öğrencilere “DAÜ Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi.