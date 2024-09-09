DAÜ’de Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nin eksiksiz bir şekilde başlaması için hazırlıklarına devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Dairesi desteğiyle, kış mevsiminde meydana gelen yağışlar nedeniyle yollarda oluşan eksikliklerin tamamlanması için DAÜ kampüsünde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Öğrencilerin ve personelin kampüs içerisindeki ulaşımlarını kolaylaştırmak ve yolların trafik kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmesinin amaçlandığı söz konusu çalışma ile güvenli ve konforlu bir eğitim öğretim ortamının sağlanması hedefleniyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu’na konuya gösterdikleri hassasiyet ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, yeni akademik yıla hazırlanırken öğrencilerin ve personelin kampüs içerisinde güvenli ve rahat ulaşım sağlamalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, yol bakım çalışmalarında özveri ile çalışan tüm Karayolları Dairesi ve DAÜ personeline de teşekkürlerini ileterek, yeni akademik yıl öncesinde tüm çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.