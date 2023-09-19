DAÜ’den ''7. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı''

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19/09/2023

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DAÜ’den ''7. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı''

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Garanti BBVA sponsorluğunda 19-20 Ekim tarihlerinde “7. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı" düzenleyecek.

Konuya ilişkin DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, konferansa 12 farklı ülkeden 70’e yakın başvuru yapıldı.

Konferansta; genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde, merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra; şirket finansmanı, kriz yönetimi ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi gibi konular da ele alınacak.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından akademisyen EM Normandie Business School, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Prof. Dr. Sabri Boubaker sunum gerçekleştirecek.

Konferansın detaylarına https://icbfp.emu.edu.tr/en linkinden ulaşılabiliyor.

19/09/2023 15:16
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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