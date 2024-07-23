DAÜ'den ''DAÜ Beach Club'' Açıklaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, DAÜ Deniz Tesisleri (Beach Club) ile ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

DAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Temmuz 2024 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, 1984 yılından beri üniversitenin kullanımında olan ve halk arasında DAÜ Beach Club olarak bilinen sosyal tesislerin bulunduğu arazinin bir kısmının tahsisinin iptal edilerek, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne devredildiği belirtildi.

Açıklamada, süreç boyunca hükümet yetkilileri ve Vakıflar Örgütü ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve sosyal tesislerin bulunduğu alanın üniversitenin ve halkın kullanımında kalmaya devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, inkişaf edilmemiş olan ve Vakıflar Örgütü’ne verilen 16 dönümlük arazinin yerine, sosyal tesislerin genişletilmesine uygun 18 dönümlük bir alanın üniversitenin kullanımına bırakıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Sürecin tamamlanması ile birlikte Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) takas işlemine girecek olan eski Rektörlük binasının da 1 dolar nominal değer karşılığı üniversitemizin kullanımına verileceği kararı üretilmiştir. Ayrıca Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne verilecek yerin nasıl kullanılacağına mutlak suretle Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakfı yönetimi ile istişare edilerek karar verileceği de koşullardan biri olarak açıklanmıştır.

Üniversitemizin taraf olmadığı, üçüncü kişiler ve TMK arasındaki bazı işlemlerin akıbetine bağlanmış olan Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını takip edeceğimizi ve yasaların öngördüğü hak düşürücü süreler içerisinde, Bakanlar Kurulu kararında bahsi geçen işlemlerin tamamlanması halinde, özelde üniversitemiz ve Gazimağusa’mız ve genelde ülkemiz için değeri ve anlamı tartışılmaz Sosyal Tesislerimizin korunması adına gereken her türlü adımı atmaktan geri durmayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.”