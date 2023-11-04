DAÜ'den Doç. Dr. Ali Övgün İtalya'da Çalıştaya Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Trieste şehrinde düzenlenen Sicim Teorisi, Holografi ve Karadelikler Çalıştayı’na katıldı. Bu etkinlik, Nobel Ödüllü Pakistanlı Fizikçi Abdus Salam’ın adına ithaf edilen Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) tarafından gerçekleştirildi ve Doç. Dr. Övgün birçok başvuru arasından, sınırlı sayıda ICTP tarafından verilen burs desteği ile çalıştaya katılma şansı yakaladı.

Doç. Dr. Övgün, bu prestijli etkinlik boyunca, teorik gravitasyonel fizik alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla bir araya geldi. Çalıştay, dünya genelinden gelen yaklaşık 80 uluslararası bilim insanını ağırladı ve katılanlar arasında Princeton Üniversitesi, CERN, Edinburgh Üniversitesi, King's College London ve Amsterdam Üniversitesi gibi saygın kurumlardan uzmanlar yer aldı.

Doç. Dr. Ali Övgün, dünya çapında en etkili akademisyenler arasında önemli bir konumda bulunuyor. 2023 yılında, Amerikalı ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından Stanford Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen bir çalışmanın sonucunda, Doç. Dr. Övgün, dünya genelinde en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer aldı. Ayrıca Doç. Dr. Övgün, Türkiye’nin en etkili 200 bilim insanı arasında da yer alarak ülkesindeki bilim dünyasında da etkili bir pozisyon kazandı. Doç. Dr. Övgün; Sicim Teorisi, Holografi ve Karadelikler Çalıştayı gibi etkinliklere aktif katılımı ile bilimsel bilgi sınırlarını genişletmesinin yanı sıra, ülkenin ve DAÜ’nün de tanıtılmasına ve uluslararası iş birliğine katkıda bulunuyor.