DAÜ’den İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yeni Eğitim Programları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu tarafından düzenlenen Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini tamamlayan kursiyerler, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Genel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sertifika Sınavı’na katıldı. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan katılımcılar, 2025 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek olan İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Sınavı’na başvurabilecekler.

İlk Kez Yer Aldı

DAÜ-SEM, ilk kez Temmuz-Kasım 2024 dönemi arasında dışarıdan katılımcılara yönelik eğitim kursu düzenleyerek sınavda yer aldı. 24 saat teorik ve 12 saat pratik eğitimden oluşan kurs, Genel İSG Sertifikasına sahip ya da bu sertifikası geçerli olan, mimarlık, inşaat, elektrik, elektronik, makine ve çevre mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya iş sağlığı ve güvenliği lisansına sahip kişiler için düzenlendi.

Yeni Eğitim Programları Düzenleniyor

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı bir İSG eğitim kurumu olan DAÜ, tüzük çerçevesinde İş Yeri Zorunlu İSG Eğitimi, Temel İSG Eğitimi 2025 ve Genel İSG Eğitim Programları (Haziran 2025) düzenleyecektir. Eğitimler, talep doğrultusunda açık ya da kapalı (özel grup) olarak gerçekleştirilebilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için DAÜ-SEM’in (0392) 630 2471 numaralı telefonuna ulaşılabilir.