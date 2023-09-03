DAÜ’den mavi ay gözlem etkinliği düzenlendi

ads ads ads ads
03/09/2023

ads
DAÜ’den mavi ay gözlem etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından, "Mavi Ay Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde sabaha karşı saat 04.00’te DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleşen etkinliğe, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu Çiğdem E. Duvarcı, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri, DAÜ Astronomi ve Uzay Kulübü üyeleri ile 80’in üzerinde gökyüzü meraklısı katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, katılımcılar etkinlikte DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü öğretim üyeleri eşliğinde DAÜ’ye ait teleskop ve getirdikleri dürbünlerle geceyi ışığıyla aydınlatan ayı gözlemleme fırsatı yakaladı.

03/09/2023 11:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: DAÜ, mavi ay, gözlem etkinliği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.