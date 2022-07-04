Daü’den Mezunlarına Ve Ailelerine Özel Resepsiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde, 3 Temmuz 2022 Pazar günü, saat 19:00’da, DAÜ Rektörlüğü Havuz Başı’nda Mezuniyet Resepsiyonu gerçekleştirildi. DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin DAÜ personeliyle bir araya geldiği resepsiyonda, katılımcılar güzel bir akşam geçirdi. Resepsiyon DAÜ tanıtım filmi ve “DAÜ’de Öğrenci Olmak” isimli video gösterimi ile başladı.

Törenin açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, mezuniyet resepsiyonuna katılan herkese hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, mezunların üniversiteye geldikleri günden, mezun oldukları güne kadar kaliteli bir eğitim alırken; sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) yaşamın da bir parçası olduklarını ve başka ülkelerden adaya okumaya gelen öğrencilerin güzel anılarla ülkelerine birer kültür elçisi olarak döndüklerini ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, tüm mezunları ve ailelerini tebrik etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de konuşmasında DAÜ olarak tüm mezunların ve ailelerin gururunu paylaştıklarını ifade etti. Ailelerin çocuklarını büyük fedakarlıklarla kaliteli eğitim almak üzere DAÜ’ye gönderdiklerini ve o çocukların artık alanlarında birer uzman olarak DAÜ’den mezun olmanın avantajlarını dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka göreceklerini vurgulayan Dr. Özcenk, mezunları yetiştiren hocalara ve tüm DAÜ personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Othello Folklor Ekibi’nin gösterisi ve Flora Trio grubunun müzik dinletisi yer aldı. Performansların sonunda gruplara DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.

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04/07/2022 17:51